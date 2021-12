Bewerbungsportal des Linzer Magistrats gehackt

Bürgermeister bekam Bewerbungsschreiben

„Wir haben ein paar Adressaten zufällig herausgefiltert, darunter etwa das Innenministerium. Aber wir wissen nicht, an wen noch so eine Mail ergangen ist“, sagt Luger, der am Samstag selbst von seiner Bewerbung als „AssistentIn der Personaldirektorin“ überrascht worden war. „Wir vermuten zwischen dem Hackerangriff und den unzähligen Hass E-Mails einen Zusammenhang. Es ist auf jeden Fall ein Zeichen der Radikalisierung und Kriminalisierung des harten Kerns der Coronaleugner“, sagt Luger.