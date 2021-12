500 Migranten landeten am Stefanitag in Süditalien

490 Migranten sind am Stefanitag im Hafen der süditalienischen Stadt Crotone gelandet. Die erste Anlandung fand in der Früh statt, als 90 Personen an Bord eines Segelboots ankamen, das von einem Patrouillenboot der italienischen Küstenwache vor der Küste Kalabriens abgefangen worden war. Eine zweite Landung, an der weitere 400 Personen beteiligt waren, wurde am späten Sonntagvormittag registriert, berichteten italienische Medien. Unter den Migranten ist mindestens eine Person positiv auf das Coronavirus getestet worden.