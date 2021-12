Queen feiert Weihnachten mit Charles und Camilla

Prinzessin Anne in Quarantäne

Prinzessin Anne (71), die Tochter der Queen, befinde sich in Selbstisolation, nachdem ihr Mann, Sir Timothy Laurence, positiv auf das Coronavirus getestet worden sei, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch unter Berufung auf eine nicht-genannte, royale Quelle. Ursprünglich hätten wohl auch sie und ihr Mann mit der Queen feiern sollen.