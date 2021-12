Nach Corona-Erkrankung: Liensberger vor Comeback

Siebenhofer greift an

Dafür zollt der Gesamtweltcupführenden auch die Konkurrenz Respekt. „Hut ab“, findet mit Ramona Siebenhofer auch jene Dame, die als Österreichs Beste in Courchevel (8. und 7.) nun in Lienz einen weiteren Schritt in Richtung RTL-Podium machen will. „Ich merke, dass nach vorne noch was möglich ist.“ Hoffentlich neben einer wieder fitten Liensberger.