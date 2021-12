Heidi Klum fährt auf Video aus dem Jump Dome ab

Vor 16 Jahren nahm Heidi Klum ihren Weihnachtssong „Wonderland“ auf. Ursprünglich als Titelmusik einer Werbekampagne gedacht, erlangte das Lied über die Jahre Kultstatus unter den Fans der berühmten Deutschen. 2006 auf CD erschienen, ist „Wonderland“ seit vergangener Woche digital erhältlich. Und die 48-Jährige präsentierte auch gleich einen passenden Tanz, um den Weihnachtsspeck wieder abschütteln zu können. Eine Internet-Challenge war geboren, an der auch die Mitarbeiter vom Jump Dome teilnahmen – den Trampolinpark gibt es in Linz und in Klagenfurt.