Überholmanöver endete tödlich: 31-Jähriger starb

„Das ist ganz tragisch für die Gemeinde, wir sind alle in Gedanken bei den Angehörigen.“ Josef Zechmeister, der Bürgermeister von Mining, kann es kaum fassen, was in der Nacht auf Donnerstag in der Nachbargemeinde Sankt Peter am Hart passiert war. Der 31-jährige Andreas S. aus Mining verlor bei einem schrecklichen Unfall völlig schuldlos sein junges Leben. „An der Unfallstelle hat es ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld“, erzählen Augenzeugen der „Krone“.