Zwangsabschaltungen für Strom und Gas ausgesetzt

Vonseiten der SPÖ wurde am Donnerstag bereits an die Energieversorger appelliert, den Strom an den Feiertagen nicht abzuschalten. „Viele Menschen können sich die hohen Energiekosten nicht mehr leisten. Um wenigstens ein bisschen Sicherheit über die Feiertage zu gewährleisten, appelliere ich an die Energiebranche, Haushalten nicht den Strom oder das Gas abzuschalten, auch wenn sie mit der Zahlung in Verzug sind“, sagte der SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll am Donnerstag in einer Aussendung.