Schwerer Crash auf dem Weg in den Weihnachtsurlaub

Am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr fuhr ein 42-jähriger in Vorarlberg wohnhafter Fahrzeuglenker in Götzis auf die Rheintal-Autobahn A14 Fahrtrichtung Tirol auf. Hierbei überfuhr der Lenker unvermittelt vor einem herannahenden Fahrzeug aus den Niederlanden die Sperrlinie des Beschleunigungsstreifens. In der Folge kam zu einer seitlichen Kollision mit dem niederländischen Pkw, welcher mit zwei Personen besetzt war.