GB: Asyl nur mehr für legal eingereiste Migranten

Flüchtlingsboote im Ärmelkanal sollen zurückgestoßen werden

So sollen britische Grenzschützer dezidiert das Recht erhalten, Flüchtlingsboote im Ärmelkanal zurückzustoßen. In der Praxis dürfte das allerdings schwierig werden, da es zwischen Großbritannien und Frankreich keine internationalen Gewässer gibt, die Briten also in französisches Hoheitsgebiet vordringen müssten, wie ein Experte in der „Neuen Zürcher Zeitung“ erklärt. Aus Paris käme dazu aber sicher keine Zustimmung.