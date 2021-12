Als Ersatz-Wald: LASK muss 15.000 Bäume pflanzen

…a) Dürfen die rund 15.000 nötigen Bäumchen nur in einem genau definierten 5,4-km-Radius gepflanzt werden.

…b) Darf der Abstand 2 x 1,5…m nicht überschreiten.

…c) Kommen dafür nicht alle verfügbaren Grünflächen in Frage, sondern nur ganz bestimmte Böden.

…d) Bedarf es der Zustimmung der Grundstückseigentümer bzw. des Forsttechnischen Dienstes der BH Linz-Land.

…Und e) geht das ziemlich ins Geld. Was auch zeigt, dass bereits die erste vorsichtige LASK-Kostenkalkulation bei 619.960 € gelegen war – und inzwischen stark angewachsen ist