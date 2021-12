Blumenaquarelle für unermüdliche Lebensretter

67 Beschäftigte, 67 Blumenaquarelle

67 Beschäftigte sind es, die von der Großhöfleiner Künstlerin beschenkt worden sind. SPÖ-Bezirksvorsitzende Astrid Eisenkopf unterstützte diese Aktion, steuerte die passenden Passepartouts für die Gemälde bei und bedankte sich beim Personal der Intensivstation.

Sie bezeichnet das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt als tragenden Pfeiler der Gesundheitsversorgung im Bezirk.

„Gerade die Beschäftigten der Intensivstation gelangten durch die Pandemie in den letzten Monaten an ihre Grenzen. Deshalb ist es mir ein besonderes Anliegen, mich für diesen unermüdlichen Einsatz zu bedanken und die Aktion von Hermine Schlag zu unterstützen“, so Eisenkopf.