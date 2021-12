Wegen Omikron „zum Weihnachtsfest testen“

Omikron ist schon da: Nach vier Fällen in der Vorwoche vermeldeten die Stadtbehörden am Wochenende zwei weitere. Ein Betroffener war K1, er sei bereits abgesondert, heißt es. Die zweite Person betraf eine Frau, die sich im angrenzenden Oberösterreich aufhält: „Der Fall wurde an die dortigen Behörden abgeben.“ Experten sehen dies nur als Beginn: Omikron wird Delta verdrängen, so Richard Greil.