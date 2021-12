Vienna holt in Gmunden 8. Sieg im 9. Spiel

Der BC Vienna hat im neunten Saisonspiel der Männer-Basketball-Superliga den achten Sieg gefeiert. Die Wiener setzten sich am Sonntagabend zum Abschluss der 9. Runde bei den Swans Gmunden relativ deutlich mit 94:74 (43:35) durch. Mit 16 Punkten führen sie die Tabelle damit weiter zwei Zähler vor dem SKN St. Pölten an, der bereits am Samstag gegen die Kapfenberg Bulls mit 79:63 gewonnen hatten. Die nächste Runde steht am 26. Dezember auf dem Programm.