Vienna & Ljubljana bleiben Salzburg auf den Fersen

In Linz entglitt den Black Wings ihr erst siebenter Saisonsieg buchstäblich in letzter Sekunde. Im Kellerderby gegen die Dornbirn Bulldogs kassierten die Hausherren quasi mit dem Abpfiff durch Kevin Hancock den 4:4-(2:2,1:0,1:2)-Ausgleich, den das Schiedsrichterteam erst nach mehrminütigem Videostudium anerkannte. In der Overtime war es dann Marcel Zitz, der die Bulldogs erstmals nach fünf Partien wieder jubeln ließ. Linz ging zum siebenten Mal in Folge als Verlierer vom Eis.