Verhaltener Andrang bei den meisten Einkaufsmeilen

Andrang wie an Wochentag

Ein ähnliches Bild zeigte sich auch beim Lokalaugenschein im EZE in Eisenstadt. Viele Parkplätze waren am Sonntag leer, der Andrang war vergleichbar mit einem normalen Wochentag. Mehr los war in der Fußgängerzone, wobei hier vor allem die Punschhütten ein Anziehungspunkt waren.