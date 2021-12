Taucher versenken Christbaum im Wörthersee

Es ist ein alljährlicher Brauch der Taucher - das „Christbaum versenken“. „Am letzten Sonntag vor Weihnachten wird jedes Jahr bei der Schiffsanlegestelle vor der Villa Lido in Klagenfurt an alle im Wasser verunglückten Menschen gedacht“, erklärt Wolfgang Germ von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Ein kleiner geschmückter Baum wird in den eiskalten Wörthersee geworfen.