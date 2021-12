Team-Sprints in Dresden an Norwegen bzw. Schweden

Die Team-Sprints beim Langlauf-Weltcup in Dresden sind am Sonntag an Schweden bzw. Norwegen gegangen. Bei den Frauen setzten sich Maja Dahlqvist/Jonna Sundling in 15:45,81 Minuten vor Jessica Diggins/Julia Kern (USA/+1,11 Sek.) und Eva Urevc/Anamarija Lampic (SLO/+1,21) durch. Bei den Männern gab es einen norwegischen Doppel-Erfolg für Thomas Helland Larsen/Even Northug, 0,42 Sekunden vor Sindre Björndestadt Skar/Haavard Solaas Tauböl. Dritter wurde Russland.