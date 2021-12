Indianapolis nach Sieg über Pats auf Play-off-Kurs

Die Indianapolis Colts haben einen großen Schritt in Richtung Play-offs in der nordamerikanischen Football-Liga NFL gemacht. Sie gewannen am Samstag (Ortszeit) mit 27:17 gegen die New England Patriots, die in der AFC East mit neun Siegen aus 14 Spielen weiter an der Spitze liegen. Die Colts sind Zweiter in der AFC-South-Division. Schon nach dem ersten Viertel stand es 14:0 für die Colts. Bis zur Halbzeit kam noch ein Field Goal hinzu.