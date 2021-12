Mutmaßlicher Klinik-Brandstifter war Patient

Der Mann, der als möglicher Verursacher für den Brand in einer psychiatrischen Klinik in der japanischen Metropole Osaka mit 24 Toten gilt, befindet sich Medienberichten zufolge in einem kritischen Zustand. Der Sender NHK berichtete am Samstag unter Berufung auf Polizeikreise, dass der 61-Jährige früher Patient der Klinik war und nun in einem Krankenhaus behandelt wird. Die Polizei ermittelt demnach wegen Brandstiftung.