Gewalt-Hotspots: Sondereinheit bewacht Bahnhöfe

Das Projekt „Gemeinsam sicher - Kärntner am Zug“ soll für Ruhe auf Bahnhöfen sorgen. „Die Schwerpunkte bei dieser intensiven Zusammenarbeit liegen dabei auf der Stärkung des Sicherheitsgefühls für Reisende und Mitarbeiter in Zügen sowie auf dem Areal. Zudem sollen Sachbeschädigungen verhindert werden. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Bahnhöfen Villach und Klagenfurt“, sagt ÖBB-Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel. Und sie ergänzt: „Obwohl Österreichs Bahnhöfe zu den sichersten in Europa gehören, sind Übergriffe nie ausgeschlossen.“