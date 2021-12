Fivers Margareten bezwangen Tabellenführer Krems

Die Fivers Margareten haben im Kampf um die Tabellenspitze in der Meisterliga der Handball Liga Austria (HLA) ein starkes Zeichen gesetzt! Die Wiener behielten am Freitagabend im Spiel der 14. Runde auswärts gegen Leader UHK Krems mit 30:27 (17:14) die Oberhand und rückten als Dritter bis auf einen Zähler an Rang eins heran.