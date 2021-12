Projekt gegen Hochwasser-Gefahr liegt im Zeitplan

Zügig voran gehen die Arbeiten an einem der größten Hochwasserschutz-Projekte des Landes in der Großgemeinde Mannersdorf an der Rabnitz. Trotz Hürden aufgrund der Corona-Krise liegt das 6,7-Millionen-€-Bauvorhaben voll im Zeitplan. Fertigstellung: Mitte 2024.