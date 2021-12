Lockdowns haben im Vorjahr Krankenstände reduziert

Psychische Erkrankungen haben zugenommen

Zugenommen hat wieder die Zahl der psychischen Erkrankungen. Nachdem in diesem Bereich von 2016 bis 2018 eine Stagnation verzeichnet worden war, gab es nun 2019 und 2020 wieder einen Anstieg um je rund 8,5 Prozent. Aktuell nehmen in Österreich jährlich rund 90.000 Personen eine von der Krankenversicherung (voll) finanzierte Psychotherapie in Anspruch, ca. 80.000 erhielten einen Kostenzuschuss. Die Österreichische Gesundheitskasse beabsichtigt die vollfinanzierten Plätze bis 2023 um weitere 20.000 Plätze auszubauen.