Papst fordert einfacheren Zugang zu Impfstoffen

„Während die Pandemie das Beste in der Menschheit in Form von individuellen und kollektiven Taten der Großzügigkeit, des Dienstes und der Aufopferung zum Vorschein gebracht hat, muss auf institutioneller und zwischenstaatlicher Ebene noch viel mehr getan werden, um eine ‘Kultur der Begegnung‘ im Dienste des Gemeinwohls unserer Menschheitsfamilie zu fördern“, so Franziskus beim Treffen mit den Diplomaten aus Moldawien, Kirgistan, Namibia, Lesotho, Luxemburg, Tschad und Guinea-Bissau.