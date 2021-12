Lichtbringer hinter Glas in zarten Farben

Krippenweg mit 80 Ausstellern

Mit der heutigen Öffnung nach dem Lockdown kann man Eibensteiner wieder in ihrem Altstadtatelier in Freistadt besuchen. Neben Landschaften, neu interpretierten Sandl-Motiven, präsentiert sie zurzeit Krippendarstellungen. Sie ist auch Obfrau der Krippenfreunde Mühlviertel, die gemeinsam mit der Goldhauben- und Kopftuchgemeinschaft zu Spaziergängen am Freistädter Krippenweg einladen. Rund 80 Aussteller zeigen Krippenkunst in Schaufenstern, kirchlichen Einrichtungen sowie an öffentlichen Plätzen. www.art-me.at