Drei von zehn Pflegekräften sind noch ungeimpft

In Österreich sind rund 130.000 Personen in der Pflege aktiv und drei von zehn Pflegenden noch nicht gegen das Coronavirus geimpft, schätzt der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV). „Ängste vor Folgeschäden sind noch immer vorherrschend“, so Tamara Archan, Vizepräsidentin des Verbands. Als weitere Gründe für Skepsis führt sie die „immer schnellere Informationslage“ sowie „einen gewissen Vertrauensverlust gegenüber der Politik“, an. Eine Informationskampagne soll diesen Entwicklungen entgegenwirken.