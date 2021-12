Impfkritischen Ärzten droht nun Ungemach durch ÖGK

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) möchte zum Schutz der Patienten nun gegen all jene Ärzte vorgehen, die Corona leugnen oder sich gegen eine entsprechende Impfung aussprechen. Neben dem Verlust von Kassenverträgen könne sogar das Strafrecht zur Anwendung kommen, wie Obmann Andreas Huss kündigte am Donnerstag in einer Pressekonferenz ankündigte. Man werde nicht weiter zuschauen, wenn Patienten gefährdet werden.