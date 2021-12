Diese Unternehmen beschenken soziale Einrichtungen

Jugendliche sollen auch Weihnachten feiern

Auch die Firma Hirsch Servo AG möchte dabei helfen jedem Jugendlichen ein Weihnachtsfest zu ermöglichen und so haben sie selbstzusammengestellte Geschenkspakete an die Jugendnotschlafstelle der Diakonie de La Tour in Villach übergeben, „Es ist ein kleiner Beitrag, den wir für die Gesellschaft leisten wollen. Solche Projekte und Begegnungen holen uns auf den Boden der Realität zurück, es ist gut, immer wieder auch die Sorgen und Nöten anderer Menschen wahrzunehmen“, so Harald Kogler, Vorstand der Hirsch Servo AG. In den Paketen befanden sich Geschirrtüchern, Töpfen, über Kochlöffel bis hin zu Accessoires fürs Badezimmer und viel Grundausstattung für die ersten eigenen vier Wände.