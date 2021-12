Wieviel Zauber wohnt dem Landesbudget 2022 inne?

SPÖ-Klubchef Michael Lindner mahnt, ÖVP und FPÖ hätten budgetär auf die Frauen in Oberösterreich vergessen: „Sie tragen die Hauptlast in all jenen Bereichen, wo Oberösterreich große Defizite verzeichnet: In der Pflege, in der Kinderbildung und beim Bewältigen der Corona-Krise.“