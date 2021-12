Aufschrei bei Barcelona wegen Missbrauchsvorwürfen

Der Mexikaner legte vor einigen Tagen überraschend sein Amt bei Barcelona nieder. Im Interview mit der „Ara“ räumte er ein, dass er gewisse Praktiken aus früheren Jahren nicht wiederholen würde - beispielsweise das eingestandene Eindringen in die Duschräume von Schülerinnen. Die Zeitung „El Mundo Deportivo“berichtete, B. sei 2014 wegen Beschwerden von Eltern nach nur drei Monaten als Jugendleiter bei Chivas Guadalajara in Mexiko entlassen worden. Der Mann war in Barcelona alles andere als unbekannt. Er galt als Entdecker zahlreicher Talente der Nachwuchsakademie und war unter anderem ein Vertrauter von Andrés Iniesta, der B. auch nach Japan zu seinem derzeitigen Klub Vissel Kobe holte.