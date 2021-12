Mit der „Krone“ zur „Gunpowder Milkshake“-Premiere

Mit „Gunpowder Milkshake“ kommt jetzt ein durchgestylter Thriller über hochexplosive Frauen in die Kinos (ab 17.12.). Der Killerfilm kann mit einem prominenten All-Star-Female-Cast auftrumpfen: Neben Karen Gillan („Avengers: Endgame“, „Jumanji“) sind Lena Headey („Game of Thrones“), Michelle Yeoh (Tiger & Dragon), Angela Bassett (Black Panther) und Carla Gugino („Watchmen“) mit von der Partie. Die „Krone“ verlost 40 x 2 Tickets für die Kino-Premiere in Villach am 17.12.!