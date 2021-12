Backrezepte von Omas aus der ganzen Welt

Powidltascherln mit Frau Renate, Buchteln mit Frau Lucia oder Sachertorte mit Herrn Johannes - rund um österreichische Mehlspeisen war die in der Corona-Pandemie aus dem Boden gestampfte „Backademie“ des Café Vollpension gegründet worden. In den letzten Wochen eröffneten die Betreiber des Generationen-Cafés in Wien die erste Oma-Online-Backschule der Welt.