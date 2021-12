Ski Cross: Rohrweck in Val Thorens Neunter

Für Johannes Rohrweck und Johannes Aujesky ist am Sonntag beim Ski-Cross-Weltcup in Val Thorens im Viertelfinale Endstation gewesen, sie landeten auf den Rängen neun bzw. elf. Der Sieg ging an den Schweizer Alex Fiva vor Terence Tchiknavorian (FRA) und Simone Deromedis (ITA).