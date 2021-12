Mit „Too good to go“ Lebensmittel retten

Gegen Lebensmittelverschwendung

Es sind Supermärkte, Bäckereien, Bars, Cafés und Restaurants, die sich beteiligen und der Lebensmittelverschwendung den Kampf ansagen. Im Burgenland mit dabei sind etwa das Weingut Michlits-Stadlmann in St. Andrä am Zicksee, die Bäckerei Wagner, das Restaurant „Zum Jungen Dorfwirt“ in Neustift bei Güssing oder diverse Spar-Märkte. Seit dem Burgenland-Start der App im Sommer dieses Jahres sind rund 17.000 Portionen an Essen gerettet worden.