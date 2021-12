Kraft in Klingenthal-Quali 8. ++ Kobayashi Bester

Stefan Kraft hat am Freitagabend in der Qualifikation für den Skisprung-Weltcup in Klingenthal als Achter die beste ÖSV-Platzierung erreicht! Der Weltmeister hatte nach einem 127-m-Flug 10,0 Punkte Rückstand auf den Tagesbesten, den Japaner Ryoyu Kobayashi.