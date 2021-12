Niederlande bieten Corona-Impfungen für Kinder an

In den Niederlanden können schon bald fünf bis elf Jahre alte Kinder gegen Corona geimpft werden. Entsprechende Einladungen dazu sollen etwa ab der zweiten Jänner-Hälfte verschickt werden. Das kündigte am Freitag Gesundheitsminister Hugo de Jonge an. Die Regierung folgt damit einer Empfehlung des niederländischen Gesundheitsrates.