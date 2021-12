Corona-Kinderimpfungen in der Steiermark gestartet

Haus- und Kinderärzte klären auf und impfen

Dieses Wochenende sind Impfstraßen in Graz, Premstätten und Leoben für Kinder geöffnet. Auch am nächsten Wochenende wird es wieder Impfaktionen für Kinder seitens des Landes geben. Zusätzlich starten rund 120 Haus- und Kinderärzte mit den Kinderimpfungen. Wichtige Informationen rund um die Kinderimpfungen in der Steiermark finden Sie hier.