„Star Trek Resurgence“ kommt im Frühjahr 2022

Mit „Star Trek: Resurgence“ hat die Spieleschmiede Dramatic Labs - bestehend aus ehemaligen Entwicklern von Telltale Games, die unter anderem an „The Walking Dead“ und „The Wolf Among Us“ mitwirkten - ein „interaktives narratives Videospiel“ im Star-Trek-Universum angekündigt. Zeitlich nach „The Next Generation“ angesiedelt, schlüpfen Gamer darin an Bord der U.S.S. Resolute in die Rollen der beiden Hauptcharaktere, des Ersten Offiziers Jara Rydek und des Ingenieurs Carter Diaz, „während sie ein düsteres Geheimnis lüften, in das zwei außerirdische Zivilisationen verwickelt sind, die kurz vor einem Krieg stehen“. Erscheinen soll der Titel im Frühjahr 2022 für Xbox, PlayStation und PC.