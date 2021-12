Lawinengefahr in Kärnten steigt weiter an

.„Besonders in den Karnischen Alpen und in der Kreuzeckgruppe herrscht momentan eine heikle Lawinensituation“, erklärt Wilfried Ertl vom Kärntner Lawinenwarndienst: „Durch den Neuschnee und den Wind kommt es dort derzeit zu gefährlichen Schneeverfrachtungen.“ Aus diesem Grund sollte in diesen Regionen aktuell auf Skitouren im freien Gelände verzichtet werden. „Unter diesen Bedingungen reicht ein einzelner Tourengeher aus, damit sich eine Schneebrett lösen kann.“