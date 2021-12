Praktisch fix: Adeyemi geht zu Borussia Dortmund!

„Alea iacta est“ - die Würfel scheinen für Karim Adeyemi gefallen zu sein! Der Super-Youngster von Red Bull Salzburg wird wohl in der kommenden Saison in Deutschlands Bundesliga auf Tor-Jagd gehen. Allerdings nicht für seinen früheren Klub aus Nachwuchszeiten, den FC Bayern, sondern für dessen Erzrivalen der vergangenen 20 Jahre: Borussia Dortmund! Für den 19-Jährigen, noch bis 2024 in Salzburg unter Vertrag, dürfte der BVB mindestens 35 Millionen Euro locker machen müssen …