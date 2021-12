Nach TdF-Horrorsturz: „Pappschild-Frau“ verurteilt

Die juristischen Würfel sind gefallen: Die für den Massensturz auf der 1. Etappe der Tour de France im Juni verantwortliche Zuschauerin ist von einem Gericht in Brest zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden! Die Frau hatte ein großes Pappschild mit Grüßen an Opi und Omi an der Strecke in die Fernsehkameras gehalten. Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin knallte mit hohem Tempo in das Schild, woraufhin rund 50 weitere Fahrer stürzten ...