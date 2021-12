Menschenrechtsdelikte: USA erhöhen Druck auf China

Die USA haben erst kürzlich einen diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking im Februar angekündigt und dies ebenfalls mit Menschenrechtsverletzungen, insbesondere an den Uiguren, begründet. Australien schloss sich bereits an. Deutschland und Frankreich streben eine gemeinsame Position der Europäischen Union in dieser Frage an. Dies betonten die neue deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und der französische Ressortchef Jean-Yves Le Drian auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Paris.