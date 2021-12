Queen Elizabeth: Süßes Foto mit Urenkeln am Tisch

Queen Elizabeth II. ist berühmt dafür, Familienfotos, die sie ausstellt, mit Bedacht und voller Liebe auszusuchen. Nur jene, die ihr besonders am Herzen liegen, finden Platz auf den unzähligen Beistelltischen und Schreibtischen in ihren Schlössern. Und deshalb schauten viele jetzt ganz genau hin, als sie am neuesten Foto von Queen Elizabeth, das die Monarchin bei einer Audienz auf Schloss Windsor zeigt, hinter ihrer auf einem Tisch stehenden Tasche ein noch nie gesehenes Familienporträt entdeckten.