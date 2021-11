Queen „geht es besser“ und lädt zum Weihnachtsfest

Nachdem im Vorjahr das traditionelle Weihnachtsfest in Sandringham, dem Landsitz der britischen Königin in der Grafschaft Norfolk, aufgrund der Corona-Pandemie-Maßnahmen abgesagt wurde, hat die britische Monarchin ihre Familie in diesem Jahr wieder dorthin zu sich eingeladen. Die Rückenprobleme, die sie in den letzten Wochen geplagt haben, sollen besser geworden sein, nachdem die Queen Termine abgesagt und sich auf Schloss Windsor geschont hat.