Eskalation! So feiert die Salzburger Kabine

Eine unglaubliche Rede und Wahnsinnsstimmung! So schaute es in der Kabine der Salzburger Champions-League-Aufsteiger nach dem schwer erkämpften 1:0 gegen Sevilla aus. Solche Reden hörte man bis jetzt nur in Deutschland. Lauschen Sie rein, was in der Salzburger Kabine nach dem Spiel abging!