Amtsleitermord: Gericht weist Klage der Familie ab

Die Familie des ermordeten Amtsleiters an der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn ist mit ihrer Forderung nach Schadenersatz abgeblitzt. Nach Ansicht der Familie soll die Republik dafür haften, dass der Täter nach seinem Asylantrag am 6. Jänner 2019 nicht festgehalten wurde. Wenige Wochen später erstach er den Leiter der Sozialabteilung. Dafür wurde der Mann im Jänner 2020 am wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.