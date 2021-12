Léa Seydoux verführt in Kampagne von Louis Vuitton

Mit kurzgeschnittenem blonden Haar, kaum geschminktem Porzellangesicht und lediglich in schwarzer Unterwäsche sieht man das französische Bond-Girl in einer erotischen Liebesszene. Zur bekannte Musik von Nina Simone, die dem Parfüm seinen Namen Spell On You verleiht, geben sich Seydoux und ihr Lover dem Liebespiel hin. Im Bett dabei ist natürlich der Duft, den Seydoux trägt und wie man am Ende des Videos sieht, eine schicke Tasche des Modehauses.