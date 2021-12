Soriano warnt Salzburg: „Passiert nicht wieder“

„Wäre jetzt in Salzburg“

Aktuell genießt der Fußball-Pensionist das Leben mit Frau und drei Töchtern außerhalb Barcelonas in Sabadell, macht in der Agentur, die auch Ex-Bullen-Coach Oscar Garcia betreut, erste Versuche als Berater. Und schaut sich natürlich viele Spiele an. Beim 1:1 Salzburgs in Sevilla traf die „Krone“ Jonny im Stadion. „Ohne Corona wäre ich jetzt auch in Salzburg“, seufzte der Ex-Internationale am Telefon.