Florence Pugh wurde im Piercingstudio ohnmächtig

„Es sieht so schön aus!“

Den Fans gefällt das neue Accessoire der Hollywood-Beauty jedenfalls. Unter dem Beitrag waren schnell Kommentare wie „Es sieht so schön aus“ und „Jetzt will ich auch eins“ zu lesen. Auch Florence Pughs prominente Freunde machten ihr Komplimente. „Du bringst mich dazu, meines zu vermissen!“, schrieb Bella Thorne. Mindy Kaling wiederum kommentierte, dass sie der Look an eine junge Emma Thompson erinnere.