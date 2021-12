Hörl segelt in Wisla zu Weltcup-Premierenerfolg

Es war auch der erste Einzel-Erfolg seit 28. Februar 2020 in Lahti für Österreich, als Kraft gewann. Und der erste rot-weiß-rote Sieger seit Michael Hayböck am 17. Dezember 2016 in Engelberg, der nicht Kraft hieß. Bereits am Vortag hatte Hörl entscheidend zum Sieg des ÖSV-Team im Mannschaftsbewerb von Wisla beigetragen.